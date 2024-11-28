Экс-начальник «Невского экспресса» поделился воспоминаниями о взрыве

Бывший начальник «Невского экспресса», взорвавшегося 27 ноября 2009 года, Сергей Михайличенко рассказал, что в ту ночь у него остро проявилось чувство долга и ответственности за пассажиров и он долго отказывался верить, что это взрыв, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, на железной дороге существует масса документов, которые регламентируют работу поездной бригады во внештатной ситуации: при возгорании или задымлении в вагоне, но взрыв оказался шоком.

«Это все-таки условия мирной жизни, когда ты знаешь: работают все телефоны, спасатели на связи, а для борьбы с пожаром есть огнетушитель. Никаких инструкций на случай подобного теракта тогда не было», — отметил Михайличенко.

Он также поделился подробностями трагедии: поезд резко подбросило вверх, сразу сработала система экстренного торможения. Начальник подумал, что под одним из вагонов просто разорвался тормозной рукав, но, осознав произошедшее, он сразу побежал к оторванным вагонам.

27 ноября исполнилось 15 лет с того дня. Взрыв «Невского экспресса» унес жизни 28 человек, в том числе главы правления госкомпании «Автодор» Сергея Тарасова и главы Росрезерва Бориса Евстратикова, еще 130 человек получили ранения.