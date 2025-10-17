Экс-мэру Нижнего Новгорода Сорокину отказали в УДО из-за плохого поведения

Осужденный в 2019 году экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин попытался выйти на свободу условно-досрочно, но ему отказали из-за плохого поведения и непогашенных взысканий, сообщает Mash .

На Сорокина было возбуждено дело по нескольким статьям, включая получение взятки. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460,8 млн рублей. Также ему нельзя занимать должность в госорганах в течение двух лет после освобождения.

В 2023 году у Сорокина и его сообщников изъяли 1,5 млрд рублей. Деньги были обращены в доход государства.

Супруга экс-мэра Эллада Нагорная, которую называют самой богатой женой российского чиновника, покинула страну после задержания мужа. В России женщина была владелицей всех крупных торговых центров Нижнего Новгорода, строительных фирм, медиа.

По официальным данным, сейчас Нагорная проходит лечение в Европе, по неофициальным — она начала там новую жизнь.

Ранее младший из братьев Емельяненко, Иван, вышел на свободу по УДО. Он отбывал наказание по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

