Экс-любовница Бориса Немцова и ее мать выселили жителя Приднестровья из дома

Екатерина некоторое время встречалась с политиком и родила от него сына. Помимо прочего имущества, у ее семьи был дом под Тирасполем, который они передали за ремонт и охрану местному жителю Николаю. После очередного конфликта при разделе имущества внутри семьи мать Екатерины переписала недвижимость на себя, выгнала Николая и заселила туда других людей.

Как рассказал Николай, мужчина жил в доме Ифтоди на протяжении 5 лет. За это время он отремонтировал его и ухаживал за недвижимостью как за своей. При этом Екатерина и ее мать пользовались таким подходом — они уже разрывали договор с теми, кто чинил их дом.

По словам Екатерины, прошлый арендатор является аферистом, который превратил дом в «бомжатник». В настоящее время семья Ифтоди обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту в столице. Киллер выстрелил в оппозиционера шесть раз. В 2017 году убийца Темирлан Эскерханов получил 14-летний срок за преступление. Спустя 7 лет Эскерханова помиловали, позволив подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО.