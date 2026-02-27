Экс-главу совета директоров «Локомотива» приговорили к 10 годам колонии

Одинцовский суд посадил на 10 лет в колонию строгого режима бывшего главу совета директоров «Локомотива» Сергея Липатова. Он виновен в подстрекательстве и пособничестве убийству, которое произошло в 2002 году, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области.

Липатов виновен по части 4, 5 статьи 33 пункта «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, то есть, подстрекательстве в пособничестве в убийстве партнера по бизнесу, совершенном участниками банды из числа работников спецподразделений органов внутренних дел.

В приговоре говорится, что Липатов в 2002 году из-за личных неприязненных отношений к Ф., появившихся во время ведения бизнеса, решил его убить. Для воплощения задуманного мужчина предложил знакомому Р., который осужден за подстрекательство и пособничество в убийстве, найти людей, готовых за 200 тыс. долларов США совершить ликвидацию.

Р., в свою очередь, попросил знакомого М., который осужден военным судом, найти исполнителей убийства за 100 тыс. долларов. Последний обратился к знакомому Ч., состоявшему в банде, и предложил убить бизнесмена. Ч. рассказал об этом руководителю группировки Х. Тот принял предложение.

15.03.2002 года потерпевшего Ф. убили в дачном кооперативе «Аграрник» в Одинцовском районе. Когда тот ехал домой, машину остановил один из исполнителей преступления. Затем в предпринимателя четыре раза выстрелили. От травм он погиб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.