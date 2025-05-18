Экс-главу Binance в СНГ арестовали по делу о мошенничестве на миллионы

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Расследование касается его деятельности в криптоигре Blum, которую пользователи в последние месяцы обвиняли в невозможности вывода средств.

Смеркис, позиционировавший Blum как «революционный проект», оказался в изоляторе после оперативного задержания. По данным источников, ущерб по статье 159 УК РФ превышает минимальный порог в 12 млн рублей.

Параллельно на крипторынке продолжается бум вокруг Hamster Kombat — игры, где виртуальный хомяк управляет биржей, но которая уже столкнулась с волной недовольства из-за скромных выплат пользователям.

Binance, где ранее работал Смеркис, сам находится под давлением регуляторов в разных странах. Эксперты предполагают, что следствие может выйти и на другие проекты обвиняемого.