Экс-главред портала «Известия на Украине» Соколовская объявлена в розыск в РФ

Янину Соколовскую, экс-главреда портала «Известия на Украине», объявили в розыск в России. Ее карточка появилась в базе МВД, сообщает ТАСС .

В 2023 году СК РФ возбудил на украинскую журналистку уголовное дело за распространение ложных сведений о ВС РФ. Соколовская публиковала в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Во вторник в базе розыска МВД РФ появилась карточка журналистки. Там указано, что Соколовскую разыскивают по статье УК РФ.

Янина Соколовская была главредом портала «Известия на Украине», а также корреспондентом «Коммерсанта» на Украине. Журналистка также неоднократно появлялась на популярных шоу российских телеканалов и защищала киевский режим.