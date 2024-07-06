Экс-главу района Дагестана Магомеда Омарова задержали по делу о мошенничестве

«Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров», — заявили в правоохранительных органах республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

5 июля Омаров вышел на свободу после десятидневного ареста. Он был помещен под стражу 23 июня после терактов в Махачкале и Дербенте, когда двое его сыновей оказались одними из боевиков. В результате терактов погибли 25 человек, пострадали свыше 50.