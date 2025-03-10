Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Осужденный и его адвокат в суд не явились, сообщает РИА Новости .

Никулинский районный суд должен был рассмотреть ходатайство о снятии судимости с Улюкаева, однако адвокат по согласованию с осужденным отозвал его. Производство прекратили.

«Ходатайство о снятии судимости вернуть заявителю», — огласил решение судья.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у нефтяной компании «Роснефть». Чиновник планировал получить от руководства 2 млн долларов. В конце 2017 года Улюкаев приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в 130 млн рублей.

Экс-министр отсидел свой срок и вышел в 2022 году по УДО. После освобождения он признавался, что почувствовал себя «человеком среди людей». Сейчас Улюкаев сосредоточился на том, чтобы проводить время с близкими.