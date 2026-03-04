Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль познакомилась с воспитанниками Российской школы собак-проводников из Балашихи. Встреча прошла в рамках Фестиваля любви к домашним питомцам и бережного отношения к окружающей среде 1 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда школы представила экс-главе МИД Австрии основные направления своей деятельности, рассказала о подготовке собак-проводников и обучении незрячих и слабовидящих людей навыкам самостоятельного передвижения.

Карин Кнайсль смогла лично оценить работу четвероногих помощников: в светонепроницаемых очках она прошла по площадке фестиваля вместе с собакой-проводником немецкой овчаркой по кличке Ясон, чтобы на собственном опыте понять, как выстроена система сопровождения и навигации.

Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе — уникальное учреждение, которое за десятилетия работы помогло тысячам людей по всей стране обрести самостоятельность и уверенность в повседневной жизни. Сегодня здесь продолжают готовить квалифицированных инструкторов и верных четвероногих помощников, которые становятся для своих владельцев надежной опорой и настоящими друзьями.

