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Экс-глава депобразования Москвы Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет

Бывший руководитель департамента образования Москвы, академик Российской академии образования (РАО) Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет. Печальную весть сообщили в РАО, пишет kp.ru .

За свою жизнь Кезина прошла профессиональный путь от простого педагога до министра московского образования. Она возглавляла столичный департамент образования более двух десятилетий (с 1986 по 2007 годы).

«Это невосполнимая утрата для российской науки и академии», — сообщили в пресс-службе Российской академии образования.

В последние годы Любовь Петровна трудилась гендиректором реабилитационного центра «Преодоление», где лечились инвалиды.