Экс-директора Горводоканала Котласа осудили за взятки свыше 10 млн рублей

Котласский городской суд Архангельской области вынес приговор бывшему руководителю муниципального предприятия «Горводоканал» Евгению Чечерину. Он осужден на пять лет строгого режима за получение взяток, общий размер которых превысил 10 миллионов рублей, пишет ТАСС .

Суд постановил назначить Чечерину меру наказания в виде пятилетнего заключения в колонии строгого режима. Также с него взыскан штраф в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на шесть лет. Этот запрет вступит в силу после отбытия основного срока наказания.

Общая сумма полученных Чечериным незаконных денежных вознаграждений составила 10 миллионов 121 тысячу рублей. В процессе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение, предусматривающее сотрудничество со следствием. На судебных заседаниях он полностью признал свою вину.

По данным прокуратуры Архангельской области и НАО, в период с марта 2023 по декабрь 2024 года подсудимый систематически получал взятки от двух местных бизнесменов. Общая сумма этих платежей превысила 5,2 миллиона рублей. Деньги передавались за обеспечение заключения договоров на проведение работ по замене магистрального водопровода, прокладку наружных сетей водоснабжения и канализации, а также за выгрузку песчано-гравийной смеси. Отдельно оплачивалась последующая беспрепятственная приемка выполненных по этим контрактам работ.

Параллельно, с мая 2023 по декабрь 2024 года, Чечерин через посредника получал денежные средства от руководства завода-поставщика химических реагентов. Взятки, совокупно превысившие 2,8 миллиона рублей, были платой за обеспечение системного заключения договоров с «Горводоканалом», а также за гарантии их беспроблемной приемки и своевременной оплаты.

Еще одним эпизодом стало получение более 2 миллионов рублей от предпринимателя в период с июня 2022 по декабрь 2024 года. Эти средства были переданы за организацию заключения предприятием договоров на системной основе на работы по взысканию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Судом принято решение о конфискации имущества, принадлежащего осужденному, а также всех денежных средств, приобретенных им в качестве взяток. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных в результате оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.