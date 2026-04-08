Экс-депутат заявил, что в Британии половина беременностей заканчивается абортом

Экс-депутат парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что в стране около половины беременностей завершаются абортом на фоне демографического кризиса. Об этом он сообщил в подкасте East Meets West, сообщает RT .

По словам Гэллоуэя, ситуация с абортами в Великобритании усугубляется снижением рождаемости. При этом парламент, как отметил политик, обсуждает законопроект об эвтаназии вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении заболеваний.

Он привел в пример возможные последствия инициативы для несовершеннолетних.

«Теперь все вылилось в новый законопроект в британском парламенте, который бы, например, позволил 16-летней девочке с анорексией… Почему бы не расправиться с анорексией, а не позволять девочке с анорексией себя убить, вернее даже помогать девочке с анорексией себя убить?» — заявил Гэллоуэй.

Ранее сообщалось, что в Польше на фоне резкого падения рождаемости начали закрываться родильные дома.

