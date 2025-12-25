Экс-депутат из Кузбасса обозвала работников позорниками за дешевые подарки

В Кемеровской области экс-депутат городского совета Прокопьевска Надежда Колосова раскритиковала сотрудников из Киселевска за дешевый подарок. Тех, кто «скинулся» по 1,5 тыс. рублей, женщина обозвала «позорниками», сообщает Baza .

Коллектив сети магазинов с фермерскими продуктами собрал по полторы тыс. рублей на новогодние подарки ей и супругу. Однако женщина сказала сотрудникам, что они «позорники», ведь на эту сумму «даже торт не купить».

Затем предпринимательница начала угрожать задержкой зарплат, если сотрудники не доплатят. Затем Колосова сравнила подчиненных с коллективом из Прокопьевска, где скинулись по 3 тыс. рублей. В связи с этим сотрудники доплатили еще по 1,5 тыс. рублей.

«Явка — строго обязательна. Никто не получит зарплату квиточками. Лично с моих рук будете получать квиточки. Это что такое? Позорники!» — говорит она в опубликованном в Сети видео.

В соцсетях Колосова заявила, что выложенная в интернете информация — клевета.

Женщина перестала быть депутатом в начале 2025 года. Это произошло из-за случившегося дебоша в самолете, который летел из Новокузнецка в Сочи.

