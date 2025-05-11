Экс-чиновника Минсельхоза обвиняют в использовании поддельных документов

Олег Донских задержан после 12 лет розыска по делу о хищении

Бывший глава департамента Минсельхоза Олег Донских, находившийся в федеральном розыске с 2011 года, использовал поддельные документы, чтобы избежать уголовного преследования. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Сам Донских, задержанный летом 2023 года, отрицает, что скрывался от следствия. По его словам, он узнал о розыске лишь при попытке отправиться на спецоперацию — в военкомате ему сообщили о наличии уголовного дела. Чиновник утверждает, что начал рассылать обращения в госорганы, чтобы выяснить ситуацию, но вместо ответов был арестован.

Донских подозревают в организации хищения кредитов Россельхозбанка и средств «Росагролизинга» в 2007–2008 годах. Деньги предназначались для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях, но, по версии следствия, были похищены.

Экс-чиновнику вменяют пять эпизодов мошенничества, однако он свою вину не признает. Расследование продолжается.