Экс-адвокат Илья Новиков* заочно приговорен к 8,5 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

Суд заочно вынес приговор в отношении 42-летнего бывшего адвоката Ильи Новикова, его признали виновным по виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Данное уголовное дело рассматривалось в общем порядке. На нем не присутствовал подсудимый, так как экс-адвокат находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения — арест.

3 апреля 2022 года Новиков*, будучи за пределами страны, из-за политической ненависти в прямом эфире в Сети дал интервью, где публично сообщил фейковую информацию о действиях ВС России в ходе проведения спецоперации.

Новикова* приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Он будет их отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, которая предполагает администрирование сайтов, на 4 года.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

* признан в РФ физлицом-иноагентом в ноябре 2022 года.