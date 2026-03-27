Эковолонтеры проведут сбор вторсырья в Подмосковье 28 и 29 марта

Акции по раздельному сбору отходов пройдут 28 и 29 марта в муниципалитетах Подмосковья. Жители смогут сдать на переработку более 60 видов фракций на специально организованных площадках, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Волонтерские экологические объединения совместно с партнерами организуют точки сбора в разных округах региона. Площадки разместят так, чтобы жители могли выбрать ближайший адрес и сдать вторсырье рядом с домом.

28 марта акции состоятся в Ленинском округе в Видном на улице Советской, 24 с 12:00 до 13:45 и в поселке Расторгуево на улице Ольгинской, 53 с 11:30 до 13:15. В Одинцовском округе сбор пройдет в Кубинке в поселке Старый городок на улице Школьной, 25 с 14:00 до 15:00, в поселке Часцы, 11 с 15:00 до 16:00, в Дубках на улице Дениса Давыдова, 1 с 9:30 до 10:30 и в Звенигороде на улице Ленина, 30 с 14:00 до 15:00.

Также 28 марта вторсырье примут в Королеве на проезде Макаренко, 1 с 11:00 до 12:00 и на улице Калинина, 6В с 11:00 до 13:00, в Богородском округе в Ногинске на улице Советской, 45 с 12:00 до 14:00, в Подольске на бульваре 65-летия Победы, 7к2 с 14:00 до 15:00, во Фрязине на улице Комсомольской, 17 с 11:00 до 13:00, в Химках на улице Германа Титова, 14к1 с 12:00 до 13:00 и в Электростали на улице Мира, 18 с 12:00 до 14:00.

29 марта акция пройдет в Долгопрудном на Московском шоссе, 25, корпус 4 с 12:00 до 13:30.

Организаторы отмечают, что раздельный сбор помогает сократить объем отходов, снизить нагрузку на полигоны и сохранить природные ресурсы. Передача вторсырья на переработку способствует экономии энергии и сырья, а также формирует культуру ответственного потребления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.