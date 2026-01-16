Эковолонтеры проведут акции по раздельному сбору отходов в Подмосковье 17 января

Серия акций по раздельному сбору отходов пройдет 17 января в городах Подмосковья. Жители смогут сдать макулатуру, пластик и другие вторичные ресурсы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В субботу, 17 января, в Московской области состоится серия акций по раздельному сбору отходов. Мероприятия организуют волонтеры экологических сообществ региона.

Жители смогут сдать макулатуру, пластик и другие вторичные ресурсы на переработку. Акции пройдут в Королеве, Раменском, Долгопрудном, Люберцах, Химках, Черноголовке и Серпухове. В каждом городе определены адреса и время приема отходов. Например, в Королеве сбор пройдет по трем адресам с 11:00 до 15:00, в Раменском — на двух площадках с 11:00 до 15:00, в Люберцах — в Наташинском парке с 12:00 до 15:00.

На всех локациях будут дежурить волонтеры. Жители смогут не только сдать ненужные вещи, но и пообщаться на тему сортировки вторсырья. Добровольцы могут присоединиться к акции и помочь в погрузке сырья после завершения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.