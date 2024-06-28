Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:19

Экоурок для школьников прошел в Подмосковье

На территории городского округа Серпухов, в городе Протвино, представители регионального оператора «МСК-НТ» провели экологический урок «Экспресс меры спасения природы» для учащихся МБОУ СОШ № 3, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Мероприятие было посвящено раздельному сбору отходов и формированию новых экологичных навыков и привычек.

«Знать о последствиях мусорного загрязнения, понимать ответственность человека перед природой, разбираться в тонкостях раздельного сбора — настоятельная необходимость современной жизни», — сказал директор Чеховского филиала «МСК-НТ» Роман Куликов.

Интерактивное занятие сопровождалось развивающими играми и просмотром познавательных мультфильмов. Ребята активно участвовали в обсуждении экологических проблем и в игровой форме учились раздельному сбору отходов по системе «Два бака».

Важной частью урока стал флэшмоб на тему «Сожми и закрути пластиковую бутылку», который был направлен на увеличение эффективности переработки пластика и защите природы. Стоит отметить, что принцип экологичного поведения подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией. Накопление и вывоз пластика в таком виде целесообразнее, удобнее и способствует целям переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.