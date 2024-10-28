Экоурок для школьников прошел в Черноголовке

В городском округе Черноголовка для учащихся 3 «Б» класса провели экологический урок, организованный региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ребята узнали о проблеме чрезмерного образования отходов, научились различать маркировки и символы на упаковке. Ученикам также рассказали, что раздельный сбор мусора не только бережет природные ресурсы, но и является важной ответственностью каждого из нас.

В конце урока ребята участвовали в игре «Сортировка», где продемонстрировали свои знания и ни разу не ошиблись.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что полученные знания в ходе экоуроков вдохновляют школьников на действия, направленные на улучшение экологической ситуации в своем регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.