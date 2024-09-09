Экопромпарки Челябинка Нижнего Новгорода аккредитованы Минпромторгом России

Экопромышленные парки, находящиеся в Челябинской и Нижегородской областях, официально аккредитованы Министерством промышленности и торговли России и включены в федеральный реестр. Это обеспечивает их резидентам возможность получения государственной поддержки для стимулирования промышленной деятельности, сообщила пресс-служба РЭО.

«Проверка документов экопромышленных парков в Челябинской и Нижегородской областях на соответствие требованиям Минпромторга России завершена успешно. По итогам проверки, парки в Миасском городском округе Челябинской области и городе Дзержинске Нижегородской области, а также управляющая компания ООО „Экологический цифровой оператор“ были внесены в федеральный реестр индустриальных и промышленных парков России. Благодаря этому, резиденты парка смогут воспользоваться государственной поддержкой для возмещения затрат на создание инфраструктуры, связанной с производством продукции из вторсырья и утилизацией отходов», — пояснил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Минпромторг России подписал приказы о включении экопромышленного парка в Челябинской области в реестр 28 августа 2024 года, а в Нижегородской области — 2 сентября 2024 года.

«Добавление в федеральный реестр также предоставляет управляющей компании возможность получения льгот и преференций, таких как субсидии на компенсацию конкретных затрат и налоговые льготы, а также другие меры поддержки, определяемые Минпромторгом России или региональными органами власти», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Управляющая компания ООО «Экологический цифровой оператор» предоставляет резидентам подготовленные площадки, оснащенные всей необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой: электроснабжением, газо- и водоснабжением, водоотведением и транспортными сетями.

Резидентами экопромышленного парка в Челябинской области стали компании ООО «Сансара», ООО «СТУ» и АО «ЮУрСЦУ». Они планируют создавать объекты для утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей.

Резидентами и потенциальными резидентами экопромышленного парка в Нижегородской области являются компании ООО «НИИНТЦ „ДорНау“, ООО „ЭкоТермогрупп“, ООО „СЭТ НН“, ООО „Исток“, ООО „ФТС“, ООО „Окапол“ и ООО „Лидер“. Их деятельность будет направлена на переработку жидких нефтесодержащих отходов и полимеров; производство модификаторов на основе измененных полимеров; переработку стеклобоя; производство полиэфирного волокна, геотекстиля и нетканого полотна; выпуск строительных, отделочных и конструкционных материалов; утилизацию грунта.

Ранее Минпромторг России аккредитовал парки в Егорьевске Московской области, Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области. В рамках федерального проекта в России создается восемь таких парков, которые разместятся в каждом федеральном округе: в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областях.