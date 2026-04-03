Экомарафон «Чистомай» стартовал в Подмосковье 1 апреля

Экомарафон «Чистомай-2026» проходит в Подмосковье с 1 апреля по 31 мая и объединяет жителей для уборки природных территорий и выявления свалок. Участники получают баллы за выполненные задания и могут обменять их на призы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Экомарафон организован Центром Чистой Природы 12–15 и приурочен к Международному году добровольцев во имя устойчивого развития, провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН на 2026 год. Его цель — привлечь как можно больше жителей к очистке природных территорий и сформировать культуру ответственного обращения с отходами.

Главное нововведение сезона — интеграция с мобильным приложением «Чистая природа». Проект способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие», объединяя волонтеров, бизнес и органы власти.

Для участия в задании «Следопыт» необходимо скачать приложение «Чистая природа». Чтобы выполнить задания «Волонтер» и «Координатор», нужно вступить в группу «Чистомай» во «ВКонтакте» и направить сообщение организаторам.

Участники фиксируют несанкционированные свалки, проводят уборки и субботники индивидуально или в командах. За обнаружение замусоренной территории начисляется 50 баллов. При организации субботника с участием не менее пяти человек участники получают по 1 баллу за каждый собранный литр мусора и дополнительные баллы за каждого участника. За очистку выявленной территории также начисляется 1 балл за каждый литр собранных отходов. Накопленные баллы можно обменять на призы от организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.