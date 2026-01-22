Экологичный транспорт для снега появился в парках Истры

Теперь прогулки по заснеженным тропам станут еще более комфортными, увлекательными и полными впечатлений: можно легко преодолевать расстояния и наслаждаться зимними пейзажами с новым уровнем драйва. Кататься на них легко и интуитивно понятно, а зарядки хватит на несколько часов активного отдыха — идеально для семей и компаний друзей.

Процесс аренды организован максимально просто и привычно — он полностью аналогичен прокату электросамокатов.

Это отличный способ весело и активно провести время, устроить фотосессию в сказочном лесу или просто сменить обстановку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.