Экологичные стаканы из полипропилена для напитков становятся более популярными

Торговая сеть «Пятерочка» начала тестировать полипропиленовые стаканы для горячих напитков, которые более экологичны за счет возможности многоразовой переработки и безопасны для потребителя, сообщает пресс-служба сети.

Стаканы появились более чем в 5 тыс. магазинов столицы, Московской, Тульской, Рязанской, Брянской, Тверской, Смоленской, Калужской, Владимирской областей, оснащенных кофе-поинтами.

Полипропиленовые стаканчики являются полностью перерабатываемыми в отличие от бумажных, внутренняя поверхность которых ламинируется. При этом полипропилен легко сортируется на мусороперерабатывающих заводах и перерабатывается во вторичный пластик, поэтому тару можно выбросить в любую ближайшую урну. Кроме того, полипропиленовые стаканчики устойчивы к воздействию высоких (до 120 градусов) температур и полностью безопасны для потребителя, при этом не деформируются и не оказывают влияние на вкусовые и визуальные характеристики напитка.

«Рынок напитков навынос ежегодно растет, и это неизбежно отражается на количестве одноразовой посуды, используемой для их приготовления. В результате увеличивается и нагрузка на окружающую среду. Переход на полипропиленовые стаканы — это шаг к формированию более ответственной модели потребления и вклад в достижение одной из ключевых целей стратегии устойчивого развития, направленной на заботу о планете и сохранение хрупких экосистем», — подчеркнула руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

По итогам завершения тестового этапа и оценки клиентского опыта будет принято решение о полном переходе на полипропиленовые стаканчики для горячих напитков во всех регионах присутствия сети.