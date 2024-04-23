Экологический телемост регоператора МСК-НТ связал школьников Подольска и Москвы

22 апреля одновременно в двух учебных заведениях состоялся необычный экологический урок. Общий урок в гимназии № 7 Подольска и московской школе 2087 «Открытие» в форме телемоста организовал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «МСК-НТ», работу которого курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Занятие было приурочено к Дню Земли.

Школьники двух регионов вместе учились тонкостям раздельного сбора пластика и формированию экологичных привычек и навыков. Веселое и познавательное занятие по экологии сочеталось с одновременным флешмобом акции «Сожми и закрути ПЭТ».

Акция регоператора направлена на формирование правильного навыка раздельного сбора, уменьшение объема пластикового мусора в местах сбора отходов и увеличение доли переработки пластика. В настоящее время акцию поддержали в разных регионах России, от Санкт- Петербурга до Ханты-Мансийска.

В Подольске экоурок в форме экомоста «Сожми и закрути ПЭТ» состоялся впервые. Компания МСК-НТ проводит экологические мероприятия в рамках своей программы просвещения «Экополе» в Чехове, Подольске, Серпухове, Пущино и Протвино. В этом году ее частью стали экологические телемосты, объединяющие школьников разных городов и даже регионов.

Гимназия № 7 Подольска с 2018 года несколько лет сотрудничает с компанией в сфере экопросвещения На новом занятии дети еще больше узнали о пластике, пользе и вредном влиянии полимеров на природу нашей планеты, а также о правилах сортировки и переработки разных видов пластика.