Экологический праздник с заботой о природе прошел в ногинском парке «Волхонка»

В парке «Волхонка» города Ногинска состоялась экологическая встреча, организованная волонтерской группой «Милосердие», многодетными семьями и прихожанами Богоявленского собора. Мероприятие горожан в стремлении сделать любимое место отдыха чище и привить подрастающему поколению любовь к природе. Встреча на природе совместила активный отдых и заботу об экологии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сначала для детей прошли веселые спортивные эстафеты и игры. Вместе с ребятами активное участие в развлечениях приняли и взрослые. А затем все вместе поработали на субботнике. Добровольцы очистили территорию парка от скопившегося мусора, внеся свой вклад в благоустройство городского пространства. Общими усилиями было собрано и отправлено на утилизацию несколько мешков мусора. Главный итог— пусть и небольшой, но заботливо очищенный от бытового мусора участок парка, ставший намного опрятнее и лучше.

Мероприятие стало ярким примером того, как инициатива активных граждан может сделать городскую среду комфортнее и чище.

Организаторы планируют сделать такие экологические встречи традиционными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.