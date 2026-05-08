Экологические акции пройдут в Подмосковье 9–11 мая

Экологические акции по раздельному сбору отходов состоятся в Подмосковье 9, 10 и 11 мая. Жители смогут сдать вторсырье в Королеве, Мытищах, Химках и Черноголовке, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акции организуют активисты волонтерских объединений совместно с партнерами. На площадках будут работать координаторы, которые помогут участникам правильно отсортировать отходы и ответят на вопросы о переработке.

9 мая мероприятия пройдут в Королеве по адресам: ул. Калинина, д. 6В с 11:00 до 13:00 и проезд Макаренко, д. 1 с 11:00 до 12:00.

10 мая вторсырье будут принимать в Мытищах на ул. Мира, д. 32/2 с 12:00 до 14:00.

11 мая акции состоятся в Химках на ул. Германа Титова, д. 14к1 с 12:00 до 13:00 и в Черноголовке на ул. Первая, д. 9а с 10:00 до 11:00.

Жители смогут сдать макулатуру, пластик, металл, электроприборы, пакеты и пленку, а также другие виды вторсырья. Все собранные материалы направят на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.