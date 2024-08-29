Экологические активисты обвинили компанию Маска xAI в загрязнении воздуха

Экологические активисты в США обвинили компанию Илона Маска xAI, специализирующуюся в сфере ИИ, обвинили в загрязнении воздуха, пишет « Газета.ru » со ссылкой на CNBC.

Организация «Южный центр экологического права» (The Southern Environmental Law Center) обвинила xAI в установке и ненормированном использовании 18 газовых турбин в городе Мемфис. Они применяются в целях обеспечения центра обработки данных электроэнергией.

Активисты считают, что турбины выбрасывают в атмосферу опасные для здоровья оксиды азота и таким образом усугубляют проблему смога в этом месте.

По их словам, основную обеспокоенность «вызывает то, что в проекте xAI было очень мало прозрачности и возможностей для участия общественности».

Ранее сообщалось, что после взрыва космического корабля Starship в ионосфере земли появилась плазменная дыра. Взрыв произошел в ноябре 2023 года. Тогда фирма SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила в космос корабль Starship.