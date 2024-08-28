Метеоролог Леус: взорвавшийся Starship Маска проделал дыру в ионосфере Земли

После взрыва космического корабля Starship в ионосфере земли появилась плазменная дыра. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Взрыв произошел в ноябре 2023 года. Тогда фирма SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила в космос корабль Starship. На высоте 90 километров первая ступень отделилась и взорвалась. Основной модуль продолжил движение и был ликвидирован на высоте 149 километров.

Ученые иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН обнаружили, что из-за взрывов в ионосфере образовалась плазменная дыра. Изучение последствий эксперимента поможет понять, как устроено околоземное космическое пространство.

Ионосферой называют ионизированную часть верхних слоев атмосферы Земли. Она размещена на расстоянии от 50 до 1 тыс. километров. Ионосфера предотвращает попадание избыточного ультрафиолетового излучения на планету.

Ранее Маск сказал, что для колонизации Марса человечеству в будущем понадобится всего 20 лет. И чтобы это осуществить, на «Красную планету» предстоит отправить минимум один миллион человек.