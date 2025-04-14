Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Щелкове 20 апреля

Экологическое сообщество городского округа Щелково «Среда Роста» приглашает всех желающих принять участие в акции по сбору вторсырья и старой электроники, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках акции будет осуществляться прием только чистого и рассортированного вторсырья.

Полный список фракций, инструкцию по сортировке и подготовке можно найти п о ссылке.

Также можно будет принести любые устройства, работающие от розетки или батареек, компьютеры, бытовую технику, зарядные устройства, клавиатуры, наушники, провода и кабели.

Для того чтобы подготовить технику, необходимо удалить личные данные с устройств, отсоединить батарейки и аккумуляторы. Не следует разбирать технику самостоятельно. Для сбора не подходят: лампочки, картриджи, кассеты и диски.

Акция пройдёт 20 апреля с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Талсинская, 64 (молодёжный центр «Навигатор»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.