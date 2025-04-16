Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Одинцове 26 апреля

Экологическое волонтерское общественное движение в Кубинке информирует жителей Одинцовского округа о проведении 26 апреля акции по сбору вторсырья. Все участники, независимо от количества и категории сданного вторсырья, смогут получить 50 бонусов на карту известного ритейлера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вторсырье принимается только в чистом виде, тщательно отсортированное по видам материалов и компактно сложенное для удобства транспортировки и дальнейшей переработки. Для того чтобы процесс сбора и переработки проходил максимально эффективно, жителей округа просят заранее подготовить свои отходы: тщательно промыть, разделить на категории, такие как бумага, пластик, стекло или металл, и аккуратно сложить. Это значительно облегчает работу сотрудников, занимающихся сбором и обработкой вторичных материалов, а также способствует более качественной переработке и сохранению окружающей среды.

При желании получить запись в волонтерскую электронную книжку, нужно зарегистрироваться на акцию на сайте Добро.рф.

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