Экологическая акция «Чистый лес» пройдет в Наро-Фоминске 28 сентября

сегодня в 11:03

В ходе субботника будут проведены мероприятия по расчистке лесных участков от валежника и от мусора, удалению упавших деревьев и сухостоя, вывозу мусора.

Экологическая акция «Чистый лес» проводится в рамках регионального партийного проекта «Единой России» при поддержке Мособлдумы и комитета лесного хозяйства Московской области.

Целью проекта является поддержка подмосковных лесов в благоприятном состоянии. Для этого, посредством экологических акций, будет вестись партийный контроль, осуществляться общественный мониторинг экологической ситуации. Для эффективности к работе будут подключаться сторонники, экологические активисты и общественники региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.