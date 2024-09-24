Экологическая акция «Чистый лес» пройдет в Наро-Фоминске 28 сентября
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
28 сентября в лесном массиве «Елочки» Наро-Фоминска пройдет экологическая акция «Чистый лес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ходе субботника будут проведены мероприятия по расчистке лесных участков от валежника и от мусора, удалению упавших деревьев и сухостоя, вывозу мусора.
Экологическая акция «Чистый лес» проводится в рамках регионального партийного проекта «Единой России» при поддержке Мособлдумы и комитета лесного хозяйства Московской области.
Целью проекта является поддержка подмосковных лесов в благоприятном состоянии. Для этого, посредством экологических акций, будет вестись партийный контроль, осуществляться общественный мониторинг экологической ситуации. Для эффективности к работе будут подключаться сторонники, экологические активисты и общественники региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.