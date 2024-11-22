Экологи предложили совместные усилия России и Беларуси в области «зеленых закупок»

Ассоциация «Ресурс», занимающаяся продвижением экономики замкнутого цикла и получившая поддержку от Российского экологического оператора, выступила с инициаторами на заседании Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 7 ноября 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди предложенных мер — приведение в соответствие законодательства двух стран в части обращения с отходами, обоюдное подтверждение лабораторных данных и экспертиз, а также развитие системы «зеленых закупок» и сертификации продукции из переработанных материалов. Все инициативы были включены в заключительные резолюции заседания.

По мнению Ассоциации «Ресурс», признание результатов лабораторных и инструментальных исследований, а в будущем и экспертиз, окажет значительное воздействие на взаимодействие российских и белорусских компаний в области обмена оборудованием и технологиями. «Мы также рекомендуем совместное продвижение инициатив по снижению объема отходов, основываясь на принципах замкнутой экономики, а также развитие „зеленых закупок“ и сертификации продукции из вторсырья», — поделилась исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова.

Итоги семинара включают поддержку предложений по созданию межведомственной рабочей группы, которая займется унификацией законодательства России и Беларуси в области обращения с отходами и вторичными ресурсами, а также разработкой единых мер государственной поддержки для товаров из переработанных материалов.

Во время семинара Валерия Гулимова дала более детальное объяснение процессов гармонизации законодательства в условиях перехода к замкнутой экономике, обсудила отраслевые программы и пилотные проекты, а также описала роль государства и отраслевых объединений в защите интересов честных участников рынка.