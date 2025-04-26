Эколог Шахматов рассказал, когда зона отчуждения станет безопасной для людей

С момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории мира — аварии на Чернобыльской АЭС — прошло ровно 39 лет. Эколог Сергей Шахматов рассказал, что в теории зона отчуждения уже должна быть безопасной, однако для такого утверждения необходимо полномасштабное обследование территорий, пишет РЕН ТВ .

«Срок полураспада выброшенного топлива прошел, и, в принципе, территория уже безопасна. Но остаются последствия для биологических видов, а также локальные аномалии», — поясняет Шахматов.

При этом обследовать зону отчуждения в настоящее время невозможно, так как находится она на территории Украины. Эксперт считает, что есть районы с допустимым уровнем радиации, но риски все равно сохраняются.

Шахматов пояснил, что в любом случае человек не может никак повлиять на полураспад изотопов. Искусственно ускорить его в настоящее время невозможно, очищение возможно только по истечении времени и работы естественных природных механизмов.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. До настоящего времени у специалистов нет единого мнения, почему она случилась. По одной из версий, причиной стала ошибка проекта и конструкции реактора и человеческий фактор.