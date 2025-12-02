Эколог Рыбальченко рассказал, почему осы в столичном регионе стали агрессивнее

Эколог Рыбальченко: в 2026 году ос может стать меньше из-за погодной аномалии

Осы в центральной части России и в южных широтах России стали агрессивнее из-за аномально теплой погоды в этих широтах, однако это может навредить и самим насекомым, сообщил РИАМО эксперт по госуправлению экологией, эколог Илья Рыбальченко.

Новостные Telegram-каналы сообщили об устрашающей активности ос в европейской части России. Согласно их словам, насекомые стали особенно агрессивными.

Рыбальченко объяснил это изменением климата. Обычно при температуре ниже плюс 5 градусов эти насекомые уходят в состояние зимнего покоя. Обычно такое время наступает при похолодании и сокращении светового дня. В этом же году тепло держится слишком долго.

Инстинкт подсказывает осам, что время для спячки еще не наступило. Поэтому насекомые продолжают летать и защищать свои территории и кормовую базу. Рыбальченко отмечает, что в таких условиях они могут быть особенно назойливыми и агрессивными.

«К концу сезона в колонии ос резко падает количество рабочих особей, а число голодных и раздраженных самок увеличивается. Пчелы в такие периоды уже почти неактивны, а осам приходится конкурировать за любые источники пищи, поэтому поведение становится более резким и рискованным — они могут нападать, если почувствуют угрозу или резкие движения», — добавил Рыбальченко.

Он добавил, что такая погодная аномалия может в следующем году обернуться резким сокращением популяции ос, если ударят внезапные холода.