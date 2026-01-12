Эколог оценил эффективность жуков в борьбе с микропластиком в Азовском море

Эколог Андрей Зайчиков заявил, что для избавления водоемов Ростовской области от микропластика необходимо ужесточить контроль промышленных сбросов, а внедрение жуков для борьбы с пластиком требует осторожности, сообщает rostovgazeta.ru .

В водоемах Ростовской области зафиксировано увеличение концентрации микропластика, что связано с ростом промышленных сбросов. Эколог Андрей Зайчиков отметил, что единственным эффективным способом борьбы с этой проблемой является ужесточение контроля за сбросами и выявление их источников.

Ростовские ученые рассматривают возможность использования личинок жуков Ulomoides dermestoides для разрушения полистирола — одного из наиболее распространенных видов пластика. Однако Зайчиков подчеркнул, что любые биотехнологические решения должны тщательно изучаться, чтобы избежать вреда для экосистемы.

«Новые разработки очень важны, но их нужно скрупулезно проверять — не принесут ли они побочный вред биосистеме», — пояснил эксперт.

Зайчиков напомнил, что попытки заменить пластиковые пакеты бумажными оказались неэффективными из-за высокого расхода воды при производстве бумаги. По его мнению, только комплексный подход и устранение первопричин появления микропластика способны изменить ситуацию.

Эколог добавил, что временные меры, направленные на устранение последствий, могут дать краткосрочный эффект, но не решат проблему в целом. Он подчеркнул, что важно не допускать новых угроз для экосистемы при внедрении инновационных технологий.

