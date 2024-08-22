Эколаборатория проверила воздух во Фрязине

В период с 9 по 16 августа в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 20 выездов и посетили 15 городских округов, в том числе Фрязино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты дежурной службы ГКУ «Мособлэкомониторинг» работают в будние и выходные дни, совершают выезды, как утром, так и ночью. Любой житель региона может обратиться к специалистам за помощью в определении концентраций загрязняющих веществ, набрав номер: +7 (498)-602-20-74.

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по тридцати одному загрязняющему веществу.

По результатам исследования отобранных проб воздуха в одной точке проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 1,3 ПДК м. р., что является превышением установленных нормативов. Информация о загрязнении воздуха была направлена в надзорные органы для выявления источника выбросов и принятия решения о назначении административного наказания. Содержание остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,4 ПДК м. р.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.