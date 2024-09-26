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сегодня в 13:29

Экофестиваль по раздельному сбору мусора прошел в парке скульптур в Истре

Эковолонтеры городского округа Истра в рамках фестиваля в Парке скульптур Сергея Казанцева на территории муниципалитета провели акцию по раздельному сбору отходов. Участие в мероприятии приняли более 500 человек, среди них жители и гости региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В итоге участники собрали 2 мешка мусора и 6 мешков полезного вторсырья, пригодного для дальнейшей переработки.

Как отмечают организаторы акции, реализовать все оказалось несложно — в двух точках были установлены специализированные баки с синим пакетом для вторсырья и с черным пакетом для непригодных отходов.

Фестиваль искусств «Русское слово руками скульптура» на территории Московской области прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Ранее на территории региона акции по раздельному сбору отходов проходили в городских округах Долгопрудный, Реутов и Солнечногорск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.