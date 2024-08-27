Экофестиваль «Оранжевый мир» состоялся в Егорьевске

В городском округе Егорьевск прошел экофестиваль «Оранжевый мир». Его организатором выступил молодежный центр «Маяк» при поддержке Егорьевского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников фестиваля поприветствовал депутат совета депутатов, председатель комиссии по энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, безопасности и охране окружающей среды Геннадий Савин.

На территории лыжной базы спортивной школы «Виктория» было организовано несколько площадок:

О раздельном сборе отходов рассказали сотрудники интерактивного ЭкоМузея «МузМус». Много нового об экологии также можно было узнать на интерактивной площадке «Экологические уроки».

Со своей деятельностью познакомили егорьевцев лесничие. Работники лесной охраны встречали гостей душистым чаем из большого самовара и рассказывали молодежи о важности охраны лесов от пожаров.

На фестивале также были представлены различные спортивные активности: стрельба из лука, игра в большую «Дженгу» и бадминтон.

«Лесничие всегда с большой радостью принимают приглашения на подобные экологические мероприятия. Проводя профилактические беседы с эко-волонтерами, они делятся не только своим опытом, но и рассказывают молодому поколению о своей работе с целью популяризации профессии лесничего», — рассказали в Егорьевском лесничестве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.