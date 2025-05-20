Экоакция «Чистый лес» прошла в Островцах округа Люберцы

Экологическая акция «Чистый лес» прошла в деревне Островцы городского округа Люберцы. В ней приняли участие активисты «Единой России» и представители МГЕР, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши активисты навели порядок на участке Томилинского лесопарка: собрали мусор, расчистили пешеходные тропинки, вывезли бытовые отходы. Основная цель акции — сформировать ответственное отношение к окружающей среде у жителей округа. Чистота и благоустройство зелёных зон — наша приоритетная задача, ведь Подмосковье — наш общий дом», — рассказала руководитель местного отделения «МГЕР», муниципальный координатор партийного проекта «Чистая страна» Анна Лисак.

Проект «Единой России» «Чистая страна» призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров и всех граждан России для более эффективного решения экологических проблем, с которыми население сталкивается в повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.