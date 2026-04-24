Экоакции по сбору вторсырья пройдут в Подмосковье 25 и 26 апреля

Жители Подмосковья 25 и 26 апреля смогут сдать вторсырье на переработку в разных округах региона. Акции по раздельному сбору отходов проведут экологические волонтерские объединения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В субботу, 25 апреля, пункты приема вторсырья откроются в Ленинском, Одинцовском, Королеве, Ногинске, Подольске, Серпухове, Фрязине и Электростали. В Видном акции пройдут на улице Советской, 24 и в Расторгуеве на улице Ольгинской, 53. В Одинцовском округе сбор организуют в Дубках, Кубинке, Звенигороде и поселке Часцы.

Также вторсырье можно будет сдать в Королеве на улице Калинина, 6В, в Ногинске на улице Советской, 45, в Подольске на бульваре 65-летия Победы, 7к2, в Серпухове на улице Ворошилова, 128, во Фрязине на улице Комсомольской, 17 и в Электростали на улице Тевосяна, 26А. Время проведения акций — с утра до второй половины дня в зависимости от адреса.

В воскресенье, 26 апреля, мероприятия состоятся в Солнечногорске, Дмитрове, Долгопрудном, Королеве, Одинцове, Люберцах и Химках. Пункты откроются, в том числе, в Менделееве, на улице Профессиональной в Дмитрове, на Московском шоссе в Долгопрудном, в микрорайоне Новая Трехгорка и поселке Лесной Городок, в Томилине и на улице Германа Титова в Химках.

На всех площадках участникам будут помогать волонтеры. Организаторы приглашают приходить семьями и с друзьями.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.