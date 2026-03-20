Экоакции по сбору вторсырья пройдут в Подмосковье 21 и 22 марта

Экологические акции по сбору вторсырья состоятся в Подмосковье 21 и 22 марта. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, металл, стекло и другие отходы на переработку в нескольких городах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Активисты экологических объединений организуют пункты приема вторсырья в Королеве, Красногорске, Люберцах, Раменском и Одинцовском округе. Участие в акциях помогает улучшить экологическую ситуацию, снизить загрязнение почвы, воды и воздуха, а также сократить добычу новых природных ресурсов. Кроме того, такие мероприятия способствуют развитию системы переработки отходов и формированию ответственного отношения к окружающей среде.

21 марта акции пройдут в Королеве на улице Калинина, д. 6В с 11:00 до 13:00; в Люберцах в Наташинском парке на улице Коммунистической, д. 4, к. 1 с 12:00 до 15:00; в Раменском на улице Гурьева, д. 15, к. 1 с 11:00 до 13:00 и в Быково на Школьном тупике, д. 1А с 12:00 до 15:00. В Красногорске будет работать экотакси по маршруту Нахабино — Изумрудные Холмы — Чернево.

22 марта вторсырье можно сдать в Королеве на улице Строителей, д. 15А с 12:00 до 14:00. В Одинцовском округе пункты откроются в Немчиновке на Советском проспекте, д. 4 с 14:30 до 15:30, в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове на улице Кутузовской, д. 74б с 12:30 до 13:30, а также в поселке Лесной Городок на улице Лесной, д. 10 с 10:00 до 12:00.

Организаторы приглашают присоединиться всех желающих, в том числе семьи с детьми. Новичкам помогут волонтеры и подскажут правила сортировки отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.