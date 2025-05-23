Экоактивисты выбрали объекты будущего благоустройства в Дубне

Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» провели «Волонтеры Подмосковья» в Дубне в ходе экосубботника на праздновании Дня Волги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Дубны могут проголосовать за будущее обустройство одной из двух локаций: Парка Авиастроителей на левом берегу и сквера между домами 43 и 45 на проспекте Боголюбова. Победившая территория станет приоритетной при определении объектов благоустройства на 2026 год.

«Активисты Дубны не только поддержали экологическую инициативу, вышли на субботник в честь Дня Волги, но и дружно проголосовали за проект благоустройства в 2026 году. Благодарю за активную гражданскую позицию. Вместе изменим наш город в лучшую сторону!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее в Дубне в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроили сквер за «Терминалами», Сквер имени Журавлева.

Свой выбор в этом году сделали уже более 4 000 жителей. Голосование продлится до 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.