Экоактивисты привели в порядок берег Оки в Ступино

Несмотря на погоду, привести в порядок излюбленное место отдыха не только местных жителей, но и гостей округа собрались школьники, студенты и их преподаватели, представители администрации и активисты движения «ЭкоСтупино».

Пляж в районе первого подъема в течение лета посещают тысячи отдыхающих, многие оставляют за собой мусор. К осени популярное место отдыха становится похоже на свалку.

Участники акции собрали более полутора десятков мешков с мусором, которые вывезли на грузовом автомобиле, предоставленном администрацией округа.

«Борьба за чистоту идет с переменным успехом. Активисты вместе с работниками администрации стараются поддерживать чистоту на прибрежной территории. Очередная экологическая акция оставила поле битвы за приверженцами разумного отношения к природе», — отметила активист движения «ЭкоСтупино» Светлана Белова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.