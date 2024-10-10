Экоактивистка из Лыткарино приняла участие в Российском экологическом форуме

Российский экологический форум на базе СберУниверситета открыл Молодежный день и позволил обсудить вопросы самореализации молодежи в экологической повестке. Городской округ Лыткарино представили студенты филиала «Лыткарино» ГУ «Дубна» под руководством Аллы Селезневой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Алла Селезнева заведующий отделением филиала «Лыткарино» ГУ «Дубна», участник проекта «Эколидеры» Всероссийского движения «Экосистема», член Экосборной страны, эксперт и наставник выступила в роли спикера Панельной дискуссии «Агенты экологических перемен». Алла Анатольевна поделилась успешными инициативами экопросвещения среди учащихся, подчеркнув, что изменения в теме экологической повестки среди молодежи возможны благодаря совместным усилиям.

Участники узнали о возможностях построения своей карьеры и смогли присоединиться к главным природоохранным проектам страны. С приглашенными экспертами были проведены более 20 сессий, дискуссий, воркшопов, круглых столов и мастер-классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.