Эко-ранчо в Можайске примет гостей и участников фестиваля «Сыр и JAZZ»

Агротуристический комплекс «Эко-ранчо Алексеевка» в Можайском городском округе готовится принять гостей и участников кулинарно-музыкального праздника «Сыр и JAZZ». Для этого на заброшенных свинофермах 50-летней давности начались работы по их восстановлению и переделке под павильоны для участников фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Эко-ранчо уже завоевало популярность среди гастротуристов Московской области. Начиная с приобретения первого участка в 2012 году, сейчас аграрии владеют почти 170 га земли. На территории комплекса насчитывается 100 голов крупного рогатого скота, конюшня на 22 головы, пасека из 15 ульев, пруд для рыбалки площадью 2 га, а также участок с малиной площадью 3 га.

«Эко-ранчо Алексеевка» не только производит сельскохозяйственную продукцию, но и предлагает отдыхающим экологически чистое проживание в отелях на деревьях. Комплекс включен в реестр объектов сельского туризма Минсельхоза Московской области.

На территории комплекса работает собственная сыроварня, где ежедневно перерабатывается до 3-4 тонн молока для производства различных видов сыров — от российских и армянских до голландской линейки и сыров группы паста филата, таких как буррата, моцарелла и страчателла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион уверенно наращивает темпы в производстве сыра, на сегодняшний день каждый пятый килограмм этого вида пищевого продукта изготовлен региональными сыроварами.