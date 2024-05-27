Екатеринбуржцы лижут куриные яйца ради получения 1 млн рублей

Baza: в Екатеринбурге люди лижут куриные яйца в магазинах в надежде отравиться

В Екатеринбурге произошло несколько случаев отравления продуктами из одного супермаркета. Владелец пообещал потерпевшим компенсацию в размере миллиона рублей, из-за чего люди массово стали скупать товары компании в надежде отравиться, сообщает Baza .

18 человек обратились в Роспотребнадзор с жалобами на отравления продуктами из супермаркета «Жизньмарт» в Екатеринбурге. Владелец сети Иван Зайченко признал вину, извинился и пообещал выплатить по миллиону рублей всем пострадавшим. Также он заявил о разрыве контактов с ненадежными поставщиками.

После заявления Зайченко екатеринбуржцы массово стали скупать продукты из «Жизньмарта», а также начали лизать куриные яйца, надеясь получить отравление. Люди даже стали жаловаться уже на проверенную еду.

Владелец супермаркета признал, что идея раздать миллион рублей в качестве компенсации пострадавшим была ошибкой. Он еще раз принес извинения и отметил, что компенсация будет выплачена только 18 людям, которые изначально обратились в Роспотребнадзор.

Также Зайченко попросил екатеринбуржцев не лизать куриные яйца.

Ранее стало известно об отравлении шести детей после купания в бассейне в Севастополе. Медики выявили у них признаки отравления хлорсодержащим веществом.