Екатеринбуржцам пообещали холода с мокрым снегом 9 мая

В День Победы в Екатеринбурге ожидается похолодание и осадки. Грядущей ночью в уральской столице прогнозируется 4-6 градусов тепла, днем — до 11 градусов, сообщает «Царьград» со ссылкой на Уралгидрометцентр.

Сегодня, 8 мая, екатеринбуржцы могли насладиться теплотой — в городе было до плюс 20 градусов по Цельсию. Однако 9 мая погода станет холоднее, к чему добавиться и западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

«Ночью пройдут мокрый снег и дождь, днем дождь», — предупредили синоптики.

В День Победы в столице Урала также ожидается облачность с прояснениями.

В пятницу, 10 мая, екатеринбуржцев ждет до минус 1 градуса в ночное время. Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла, добавили в Уралгидрометцентре.