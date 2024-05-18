сегодня в 14:49

6 га саженцев ели высадили в Озерецком лесничестве в рамках акции «Лес будущего»

Акция «Лес будущего» состоялась на территории Озерецкого районного лесничества в Дмитриевском городском округе, сообщила корреспонденту РИАМО заместитель директора филиала-лесничего Нелли Егорова.

«6 га или 18400 саженцев ели высадили в Озерецком участковом лесничестве», — заявила она.

По словам Егоровой, сеянцы ели добровольцы высадили с помощью меча Колесова.

«Этому инструменту уже много лет. Им пользуются многие поколения лесников», — сказала Егорова.

Она отметила, что многие из участников акции не первый год сажают деревья, поэтому знают, как это делается.

По словам представителя комитета лесного хозяйства, раннее на зараженном вредителем участке, который отдан сейчас под лесовосстановление, проводилась санитарная рубка, потом готовилась почва. Сейчас пришло время высаживать саженцы. Выживаемость саженцев ели составляет свыше 90%.

Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО

Саженцы ели привезли из различных питомников Московской области. За высаженными елями будут следить лесники.

Посадка елей проходит традиционно в рамках ежегодной акции по посадке деревьев «Лес будущего», которая проводится в рамках международной акции «Сад Памяти».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в акции «Лес будущего». В этом году подготовлено 16 участков в лесных зонах. 23 га отдано под создание лесных культур хозяйственно-ценных пород деревьев. Елей посадят 29 640 шт., сосны — 72 090 шт. и дуба — 794 шт.