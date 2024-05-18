Андрей Воробьев открыл «Кубок Юнисон» по хоккею в Красногорске

«Кубок Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии стартовал в Красногорске. На территории Подмосковья соревнования проходят впервые, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый вице-президент Федерации Хоккея России Роман Ротенберг и президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы», — сказал Воробьев.

Также губернатор поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера за строительство спортивного комплекса, в котором подмосковные дети могут бесплатно заниматься спортом, и Романа Ротенберга, являющегося вдохновителем турнира.

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Виталий Ватулин Фото - © Виталий Ватулин Фото - © Виталий Ватулин

В турнире принимают участие спортсмены не старше 10 лет. 18 и 19 мая юные хоккеисты в формате нон-стоп марафона сыграют матчи и в группах, и в плей-офф.

За кубок поборются 8 команд: «Ак Барс» (Казань), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), Школа Руслана Салея (Минск).

«От имени министерства спорта, от себя лично хочу поздравить всех с открытием этого турнира, пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду», — отметил Дегтярев.

Он рассказал, что отечественная школа хоккея дала миру много великих чемпионов и тренеров. Минспорта совместно с правительством региона и общественными организациями уделяют большое внимание детскому и юношескому спорту.

Современная арена

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«Кубок Юнисон» проходит на арене «Хоккейный город Красногорск», которая была открыта 3 года назад. Она стала домашней ареной для команды «Красная Машина Юниор». На красногорской арене расположены 3 ледовые площадки, бросковая зона, залы для игровых видов спорта, единоборств, общей физической подготовки, хореографии и групповых занятий.

Также в здании работают школы хоккея, фигурного катания, художественной гимнастики, настольного тенниса, бокса, мини-футбола. Всего на арене занимаются 670 ребят.

Роман Ротенберг поблагодарил главу Минспорта РФ за поддежку таких проектов и губернатора Подмосковья за участие в развитии отечественного хоккея. Вице-президент Федерации хоккея добавил, что российские дети могут реализовывать свои мечты не только в Московской области, но и по всей стране.

Между матчами для ребят будет работать «Город Профессий». Развивающий интерактив позволит участники турнира попробовать себя в роли комментатора, корреспондента, диктора или приглашенного эксперта. Кроме того, в рамках соревнований организован хоккейный кибер-турнир. В каждой команде по 3 игрока, которые сыграют по 3 виртуальных матча (3 периода по 3 минуты) в группе. Затем лучшие выйдут в финал и поборются за ценный приз.