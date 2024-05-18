Акция «Лес будущего» в Подмосковье. Фотогалерея

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18 мая в Подмосковье прошла ежегодная акция по посадке деревьев «Лес Будущего».

Акция «Лес будущего» состаялась в рамках международной акции «Сад памяти», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. На 16 площадках в лесах Подмосковья высадили более 102 500 сеянцев - сосны, ели и дуба.