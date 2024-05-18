Акция «Лес будущего» в Подмосковье. Фотогалерея
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
18 мая в Подмосковье прошла ежегодная акция по посадке деревьев «Лес Будущего».
Акция «Лес будущего» состаялась в рамках международной акции «Сад памяти», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. На 16 площадках в лесах Подмосковья высадили более 102 500 сеянцев - сосны, ели и дуба.
Фото - © Участники акции «Лес Будущего» высаживают деревья./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Участники акции «Лес Будущего» высаживают деревья./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Полевая кухня на одной из площадок проведения акции «Лес Будущего./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Участники акции «Лес Будущего»./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Участники акции могли посидеть и сфотографироваться в специализированном транспорте лесной охраны./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Участники акции «Лес Будущего» со своим питомцем./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Участники акции «Лес Будущего»./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Одна из площадок для проведения акции «Лес Будущего»./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Участники акции «Лес Будущего»./Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Фото - © Концерт артистов на одной из площадок./Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Фото - © Участники акции «Лес Будущего»./Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Фото - © Участрики акции разбирают саженцы на одной из площадок./Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Фото - © Выставка специализированной техники лесной охраны./Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Фото - © Многие учасники акции приходили с детьми./Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области